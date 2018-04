Taylor Swift spielte vor 40 Leuten in kleinem Cafe

Für das ganz intime Konzert vor nur 40 Leuten suchte sich die 28-jährige Sängerin einen ganz besonderen Ort aus. Sie trat am Samstag im Bluebird Cafe in Nashville auf. Dort war sie vor einigen Jahre als junge Songwriterin entdeckt worden. Was folgte, ist Popgeschichte.

Dort, wo der Grundstein für ihre unglaubliche Weltkarriere gelegt wurde, griff sie vor den völlig überraschten Fans zur Gitarre und gab einige ihrer größten Hits in Akustik-Versionen zum Besten.

"Reputation"-Tour

Momentan bereitet sich der Pop-Superstar auf ihre bevorstehende "Reputation"-Tour vor. Die führt sie mit Camila Cabello und Charli XCX ab Anfang Mai bis Anfang Oktober quer durch Nordamerika.

