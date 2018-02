Keine Zensur für nackte Sängerin auf Youtube

Vor wenigen Wochen veröffentlichte die Band aus den Kanaren einen Song ihres zweiten Albums "Disorder". Lange war es jedoch nicht Online: Nach zwei Wochen entfernte Youtube den Clip, da die Frauen im Video nackt waren.

Das wollte sich die Band, bestehend aus drei Männern und einer jungen Frau, nicht gefallen lassen. Sie wollten gegen die "Heuchelei" in den sozialen Netzwerken ankämpfen.

Doppelmoral?

Wie sie gegenüber der spanischen Zeitung "ABC" sagten, prangern sie an, dass die weibliche Brust zensiert wird, die männliche jedoch nicht. Außerdem werden Waffen und gewalttätige Bilder auf Youtube akzeptiert, was von einer Doppelmoral zeugen würde, so die Bandmitglieder.

Die Sängerin fügte hinzu: "Das Video soll die Menschen zum Nachdenken anregen und den Frauenkörper normalisieren. Wir wollen die Freiheit feiern."

Band wird Strategie vorgeworfen

Eine weitere Kontroverse sei es, dass Youtube sich erst nach zwei Wochen entschlossen habe, gegen den Musikclip vorzugehen. Die Band versteht nicht, wieso es zwei Wochen lang in Ordnung ging, dass das Video auf der Plattform zu sehen war.

Nun machte Youtube einen Rückzieher: Der Clip zu "Velvet Love" ist wieder Online. Wie lange, wird sich noch zeigen.

Viele werfen der bislang eher unbekannten Band eine Marketing-Strategie vor. Die Frontfrau betont jedoch, dass sie niemals Ideale und Geld vermischen würde. Wer sie dafür kritisieren möchte, solle mit ihr persönlich sprechen.

(slo)