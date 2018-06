Nach 25 Jahren: "Kinks" arbeiten an neuem Album

"Lola", "Sunny Afternoon", "You Really Got Me" oder "All Day And All Of The Night": Die "Perversen" ("Kinks" kommt von "kinky", engl. pervers) lieferten ab Anfang der 60er den coolsten Sound einer ganzen Generation.

Gründungsmitglied Ray Davies verursachte bei den Kinks Fans Schnappatmung. In einem Interview auf "Channel 4" (siehe oben) bestätigte er, dass die Band wieder am Arbeiten ist. Er habe einige tolle Kinks-Song im Kopf, ließ Davies aufhorchen.

Auftritte geplant

Die "Kinks" wollen auch wieder auftreten, aber "wahrscheinlich in Bars", weil sie die Publicity- und Organisations-Dinge lang nicht so gut auf die Reihe bekämen wie die "Rolling Stones".

Alle Original-Mitglieder wieder dabei

Fix mit dabei sind alle drei noch lebenden Gründungsmitglieder Ray Davies, sein Bruder Dave und Schlagzeuger Mick Avory, der 1984 aus der Band ausstieg.

Das bisher letzte Album der Kinks "Phobia" erschien 1993. Zum letzten Mal live zu hören waren sie 1996. Ray Davies war allerdings auch allein nicht untätig. Erst 2017 brachte er das Album "Americana" auf den Markt, am 29. Juni 2018 erscheint "Our Country: Americana Act 2".

(lam)