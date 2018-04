The Weeknd bricht beim Coachella in Tränen aus

Sonderlich gut scheint es Abel Makkonen Tesfaye alias The Weeknd derzeit nicht zu gehen. "My Dear Melancholy" heißt sein aktuelles, am Karfreitag veröffentlichtes Album, das voller trauriger Textpassagen steckt. Fans des kanadischen Musikers vermuten dessen Trennung von Selena Gomez als künstlerische Triebfeder. Vor allem im Song "Call Out My Name" scheint sich die Trauer über das Beziehungs-Aus zu manifestieren.

Selena Gomez und The Weeknd

Als der 28-Jährige am 13. April beim Coachella Valley Music and Arts Festival in Kalifornien auftrat, durfte der Track nicht fehlen. Emotionaler lässt sich das Lied wohl nicht performen. The Weeknd rührte damit nicht nur die Zuseher zu Tränen, sondern weinte auch selbst auf der Bühne.

Auch der Song "Privilege" bewegte die Gemüter enorm. Die Fans litten mit The Weeknd und feierten den Auftritt in den Sozialen Medien. Viele brachten dabei auch ihr Mitgefühl für den Sänger zum Ausdruck.

Seeing the weeknd crying during call out my name breaks my heart — Lala (@LamaEmad11) 14. April 2018

The Weeknd x Coachella 2018

Selena really broke this mans heart pic.twitter.com/hEPGX47KPu — humbrt (@humbrttt) 14. April 2018

I’m not even a huge fan but seeing The Weeknd crying on stage at Coachella that got me — Jess (@ethanscroptop) 14. April 2018

(lfd)