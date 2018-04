Thirty Seconds To Mars begeistern mit "America"

Fünf lange Jahren mussten die Fans von Thirty Seconds To Mars auf diesen Moment warten, am Freitag war es dann endlich soweit: Das neue Album "America" ist da!

Seit dem Jahr 2013 und ihrem bisher letzten Album "Love Lust Faith + Dreams" wurde es ein wenig still um die Band, und ihre Fans mussten sich weiter in Geduld üben. Doch das Warten auf das gute Stück hat sich gelohnt. Die Begeisterung der Fans über das neue Album ist riesig.

Große Erwartungen

Zwölf neue Songs, darunter die Hits "Walk On Water" und "Dangerous Night", warten auf die Fans und ihr ehrliches Urteil. Denn die Erwartungen an das neue Album sind nicht gerade gering. Das weiß auch Frontman Jared Leto, der teilweise mehrere Jahre an einem Song gearbeitet hat.

Dass der Anspruch der Fans an Thirty Seconds To Mars nicht gerade klein sein wird, ist nicht wirklich verwunderlich! Immerhin schlugen ihre letzten Alben ordentlich in den Chart-Himmel ein und wurden mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet. Ein Erfolg, an den die Band mit "America" natürlich gerne anknüpfen möchte.

Beim Cover ihres neuen Albums hat sich "30 Seconds To Mars" dabei etwas ganz Besonderes einfallen lassen. So gibt es nicht etwa nur eine einzelne, sondern insgesamt gleich sechs verschiedene Versionen davon.

Wunsch-Cover gestalten

Daneben bietet die Band ihren Fans auch ein ganz besonderes Extra an. Auf der Homepage von Thirty Seconds To Mars können sie nämlich das "America"-Cover ganz individuell nach ihren Wünschen gestalten.

Ob sich unter den zwölf Hits auch richtige Ohrwürmer à la "The Kill", "From Yesterday", "Hurricane", "King and Queens" oder "Up in the Air" befinden, wird sich zeigen. Ab 6. April können sich die Fans jedenfalls selbst ein Urteil darüber verschaffen. Der erste Eindruck ist aber durchaus ein positiver. Mit "Walk On Water" landeten sie bereits ihren ersten Hit in den Charts.

Und wer wissen möchte, wie sich die neuen Songs von "America" live anhören, der hat in knapp zwei Wochen die Gelegenheit dazu.

Denn am 17. April (Dienstag, ab 19.30 Uhr) gastiert die Band mit ihrer "The Monolith Tour" in der Wiener Stadthalle. Dabei werden Jared Leto, sein Bruder Shannon und Tomislav "Tomo" Milicevic nämlich nicht nur ihre bisher größten Hits zum Besten geben, sondern auch Songs aus ihrem aktuellen Album.

Das Konzert in Wien ist so gut wie ausverkauft, es gibt allerdings noch Restkarten. Ticktes gibt es HIER >>>

(wil)