Tomo Milicevic verlässt Thirty Seconds to Mars

Die Fans von "Thirty Seconds to Mars" stehen völlig unter Schock. Gitarrist Tomo Milicevic hat am Dienstag via Twitter seinen Abschied der Alternative-Rock-Band verkündet.

Umfrage Waren Sie schon einmal bei einem Konzert von "Thirty Seconds To Mars"? Ja, ich war schon einmal auf einem Konzert von 30STM 88 % 88 % Nein, bisher noch nicht... aber das möchte ich unbedingt einmal machen 4 % 4 % Nein, ich höre lieber andere Bands 7 % 7 % Ich besuche generell keine Konzerte 1 % 1 % Insgesamt 132 Teilnehmer

Damit besteht die Gruppe nur noch aus dem Brüdergespann Jared und Shannon Leto, die auch die Gründer von "30 Seconds to Mars sind".

Die Leto-Brüder sind gerade mit ihrem aktuellen Album "America" auf Tour - dabei machten sie unter anderem auch einen Stopp in Wien. Am 17. April gastierten sie vor knapp 15.000 Personen in der Wiener Stadthalle - "heute.at" war Live dabei und berichtete über das Konzert.

Schon bei ihrem Auftritt in Wien hatte der langjährige Gitarrist von "Thirty Seconds to Mars" gefehlt. Er war aus "persönlichen Angelegenheiten" bereits seit März nicht mehr mit der Band während ihrer 'Monolith'-Tour aufgetreten. Schon damals kursierten Gerüchte, dass der 38-Jährige womöglich die Band verlassen hatte. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es aber noch nicht.

"Bin kein Teil mehr von Thirty Seconds to Mars"

Diese kam nun knapp drei Monate später. In einem langen Twitter-Statement erklärt der Musiker: "Es gibt keinen einfachen Weg, das zu sagen, deswegen tue ich es einfach. Ich bin kein Teil mehr von Thirty Seconds to Mars. Die Jahre, die ich gemeinsam mit euch verbringen durfte, werden immer in meinem Herzen und meinen Gedanken sein und sind eine der großartigsten Erinnerungen, die ich habe. Ich möchte Jared und Shannon dafür danken, dass sie mir das Privileg ermöglicht haben, ein kleiner Teil ihres Traums zu sein und mir so lange mit ihnen eine Bühne zu teilen. Ich werde diese gemeinsamen Momente immer wertschätzen und ich werde immer Liebe in meinem Herzen empfinden, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, solange, bis ich meinen letzten Atemzug nehme."

Entscheidung "das Beste" für alle Beteiligten

Nach 15 gemeinsamen Jahren gehen der 38-Jährige und die Leto-Brüder also nun getrennte Wege. Milicevic bat die Fans, nicht traurig oder wütend zu sein, sondern seiner Entscheidung zu vertrauen. Es sei für alle Beteiligten "das Beste" gewesen.

Aus welchem Grund sich der Musiker genau von der Band getrennt hat, ist nicht bekannt. Darüber hat sich der 38-Jährige nicht geäußert. Auch von "Thirty Seconds to Mars" gibt es noch keine offizielle Stellungnahme.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(wil)