Toten Hosen sagen Konzert am Nova Rock ab

Die Nerven der Fans lagen schon vor dem eigentlichen Beginn des Konzerts blank: Es war lange Zeit unklar, ob die Toten Hosen die Bühne in Nickelsdorf rocken werden.

Sowohl Management als auch die Band hüllten sich lange Zeit in Schweigen. Nun posteten die Toten Hosen die Konzert-Absage auf Facebook:

Grund für die Absage ist ein Hörsturz des Frontsängers Campino, den er vor mehreren Tagen erlitten hatte. Der Musiker wird zitiert: "Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die wegen der ausgefallenen Konzerte enttäuscht sind. Es tut mir wahnsinnig leid, ich hatte mich selbst sehr auf diese Abende gefreut und bedaure die Ausfälle zutiefst. "

Ticketrückgabe für Tageskartenbesitzer

Online / Webshop / Callcenter Kauf:

Hierfür schicken Sie bitte Ihre nicht verwendeten Originalkarten ab Freitag, 15.06.2018 ab 13.00 Uhr als Scan (der Barcode muss gut lesbar sein) an info@oeticket.com.

Alternativ können Sie die Tickets auch per Post am besten per Einschreiben an:

CTS Eventim Austria GmbH

z.Hd. Kundenservice

Heumühlgasse 11

1040 Wien

schicken.

Nach Eingang der Tickets werden diese, sofern sie nicht bei der Veranstaltung gescannt/entwertet wurden, storniert und der Ticketwert auf das von Ihnen bei der Buchung verwendete Zahlungsmittel gutgeschrieben. Sollte sich in der Zwischenzeit Ihre Bankverbindung oder Kreditkarte geändert haben bitten wir um kurze Information.

Eine Rückgabe der Tickets ist bis spätestens 13.07.2018 möglich.

Vorverkaufsstellen wie Ticketbüros, Raiffeisenbanken, Trafiken, etc.:

Wenden Sie sich bitte mit Ihren nicht verwendeten Originalkarten ab Freitag, 15.06.2018 ab 13.00 Uhr an die jeweilige Vorverkaufsstelle, wo Sie die Tickets erworben haben.

Eine Rückgabe der Tickets ist bis spätestens 13.07.2018 möglich.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)