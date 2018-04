Schlagerstar Mai stürzte ohne ihren Austro-Profi

Sie wollte uns zum "Regenbogen" mitnehmen – und landete

dramatisch auf dem harten Boden!

Schlagerstar Vanessa Mai legte am Donnerstag mit ihrer neuen Show los, am Samstag folgte Rostock. Bei der Konzertprobe wollte sie dann den "Paso Doble" perfektionieren – und knallte bei der Hebefigur mit voller Wucht auf den Rücken.

Wie "heute.at" bereits berichtete, verlor die 25-Jährige kurz das Bewusstsein und musste nach dem Unfall auf der Bühne sogar von einem Notarzt künstlich beatmet werden.

Ihr Tanz-Partner und Austro-Profi Vadim Garbuzov war am Unglückstag nicht dabei. Er schwärmte vor der Tour: "Vanessa ist richtig top vorbereitet und ready to rock!"

In Spezialklinik gebracht

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde Mai in eine Spezialklinik gebracht. Dort bekam die 25-Jährige eine Halskrause und Spritzen in den Nacken, am Montag folgt eine Kernspintomografie.

Das Konzert in Rostock musste kurzfristig abgesagt werden. Viele Fans waren bereits vor Ort, als der Unfall passierte. Sie erfuhren erst kurz vor Show-Beginn von dem Vorfall.

Die Fans von Vanessa Mai machen sich große Sorgen um die Sängerin. Ob die Schlager-Prinzessin ihre weiteren Konzerte (ab 4. Mai, wieder mit Garbuzov) absagen muss, ist momentan noch nicht bekannt.

