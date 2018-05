Vanessa Mai plagten nach Unfall viele Selbstzweifel

Die Schlagersängerin trat einen Tag vor ihrem Comeback-Konzert in der Berliner Mercedes-Benz-Arena vor die Presse, um über die letzten zwei Wochen, in denen sie sich von einer bei den Proben für ihre Show zugezogenen Verletzung erholt hatte, zu sprechen. "Wer kommt zu meiner Show, wenn ich vielleicht gar nicht mehr so tanzen kann", haderte Vanessa Mai in den Tagen nach dem Unfall mit einem möglichen Schicksal. "Ich habe alles in Frage gestellt. Wenn ich es nicht mehr ausüben kann, was mache ich dann noch. Da hab ich mich wirklich hinterfragt, 'Wer bin ich?'".

Rückblickend sieht die Schlagersängerin allerdings die vielen positiven Aspekte, die der Unfall mit sich brachte: "Ich bin viel zufriedener, glücklicher und entspannter als vorher. Ich bin immer noch ehrgeizig und das bleib ich auch".

Auch eine wichtige Lehre hat sie aus dem Ganzen gezogen. "Dieses Körpergefühl, dass der Körper doch nicht selbstverständlich jeden Tag so funktioniert und dass der auch viel braucht", will sie in Zukunft mehr auf sich und ihre Gesundheit Acht geben. "Seit dem Unfall weiß ich, dass mein Körper keine Maschine ist".

Am Freitag, den 4. Mai, setzt das Schlagersternchen ihre Tour in Berlin fort.

(baf)