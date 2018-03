Vin Diesel pfeffert Steve Aoki Torte ins Gesicht

Traditionell pfeffert der DJ/Producer auf seinen Konzerten einem Fan Gebackenes auf die Nase. Inzwischen ist die Aktion so zum Kult geworden, dass sich seine Fans darum streiten, wer zum Handkuss kommen darf. Während der laufenden Tour hat sich sogar schon ein Polizist (in Uniform!) caken lassen.

Stars in Massen am L.A.-Gig

Am Freitag jedoch war des der DJ selbst, der eine volle Ladung abgekommen hat. Bei seinem Gig in "The Shrine" in Los Angeles schaute Aoki eine ganze Hand voll Stars vorbei. Rage Against The Machine Gitarrist Tom Morello gab sich die Ehre, Fashion Designer Jeremy Scott schaute vorbei und auch Aokis Schwester Debon war dort, genau wie Rapper Desiigner.

Scharf schießen kann er, der Diesel

Das Highlight war jedoch als Vin Diesel auf die Bühne stürmte. Erst gab es noch eine innige Umarmung, dann kam der Creme-Angriff. Beidhändig rieb der Actionstar auf, dann landete die Gatschbombe mitten in Aokis Gesicht. Da der DJ mit dem Rücken zum Publikum stand, darf angenommen werden, dass die Fans in der ersten Reihe auch ein Gratis-Dessert abbekamen.

(lam)