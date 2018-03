Weißer Nachwuchsrapper flieht vor Tupac Fans

Im September 1996 im kalifornischen Redlands geboren, versuchte sich Diego Leanos laut seines Wikipedia-Eintrags als Fotograf, bevor er ins Musik-Biz einstieg. Aus seiner Vorliebe für Xanax (ein Mittel gegen Angststörungen) entstand der Künstlername "Lil Xan". Mittlerweile ist der junge Rapper mit mexikanischen Wurzeln nicht mehr süchtig, hat das Pseudonym aber behalten. Aufsehen erregte er bislang vorwiegend mit seinem tätowiertem Milchgesicht und einer Single ("Betrayed", 2017), die auf YouTube über 140 Millionen Klicks sammelte.

Nein, das klingt (bis auf die Klicks) nicht unbedingt nach einem perfekten Start in eine erfolgreiche Hiphop-Karriere. Schlagzeilen macht Lil Xan derzeit abseits der Bühne. Der Rapper erdreistete sich, keinen Geringeren als Tupac Shakur (1971-1996) zu kritisieren - er nannte die Musik der verstorbenen Ikone "langweilig".

Flucht zu den jungen Christen

Einem Bericht von "TMZ" zufolge steht Lil Xan seither schwer unter Beschuss. Zwar nicht buchstäblich; dafür beschränken sich die Anfeindungen nicht länger auf wütende Kommentare in den Sozialen Medien. Am 15. März weilte der Rapper in einer Del-Taco-Filiale in seiner Heimatstadt Redlands, als er von einer Gruppe Highschool-Schüler umringt wurde, die ihn für seinen Tupac-Sager zur Rede stellten.

Zu einer physischen Auseinandersetzung kam es nicht, Lil Xan sah sich jedoch genötigt, in eine YMCA-Niederlassung zu flüchten (der Verein junger christlicher Männer ist hierzulande vor allem durch den gleichnamigen Song der Village People bekannt). Dort wurde der 21-Jährige von einem Polizeibeamten abgeholt und sicher zu seinem Wagen begleitet.



(lfd)