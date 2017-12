Die schönsten Weihnachtshits 2017

Weihnachtslieder gehören zu den Festtagen wie der geschmückte Christbaum und Fondue chinoise. Sei es "O du fröhliche" oder "Stille Nacht" – ohne kitschige Songs ist der Zauber nicht vollkommen.

Das wissen auch die Musiker und ihre Labels und schneiden sich mit entsprechendem Output jedes Jahr ein Stück vom Profitkuchen ab. Und zwar auch mit neuen Liedern, es muss schließlich nicht immer wieder Mariah Careys "All I Want for Christmas Is You" sein.

Welche festlichen Songs Sam Smith, Fifth Harmony und Gwen Stefani dieses Jahr releast haben, lesen Sie oben in der Bildstrecke und hören Sie hier unten gleich direkt.

Sam Smith – "River". (Quelle: Youtube/Mr MusMus)

Fifth Harmony – "Can You See" (Quelle: Youtube/TheStarVEVO)

Gwen Stefani – "Jingle Bells" (Quelle: GwenStefaniVEVO)

Und hier ist die offizielle "Weihnachtshits"-Playlist von Spotify:

(red)