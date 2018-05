Deshalb floh Willie Nelson ohne zu singen von Bühne

Mit 85 begeistert Willie Nelson ("On The Road Again") noch immer seine Fans. Und kaum etwas kann den alten Haudegen davon abhalten zu singen. Als es ihm im August 2017 schlecht ging, stand er trotzdem unermüdlich auf der Bühne. Bei einem Konzert in Salt Lake City brach bekam er akute Atemprobleme. Den Gig brach er erst ab als nichts mehr ging. Nelson wurde direkt von der Bühne ins Spital gebracht.

Nelson mehrmals auf der Bühne, sang aber nicht

Umso erstaunter und entsetzter waren seine Fans am Samstag. Willie Neson & Family hätten das "The Outlaw Music Festival" in Charlotte abschließen sollen. Der 85-Jährige kam auch mehrmals auf die Bühne. Er spielte allerdings nicht. Einmal war er kurz davor, schnallte sich seine Gitarre allerdings wieder ab, warf seinen Hut ins Publikum und stürmte davon.

We waited one hour without so much as a peep of information. Very poor treatment of 10,000 or so paying customers. Don’t we deserve the courtesy of an explanation before an hour goes by. #shoddytreatment by @WillieNelson #willienelson — Tom (@tshoward0402) 27. Mai 2018

Zuschauer warteten eine Stunde, Nelson kam nicht

Die Fans warteten über eine Stunde auf den Star. Schließlich wurde ihnen mitgeteilt, dass das Konzert vorbei sei. Die Zuschauer sollen ihre Tickets behalten, der Gig würde nachgeholt. Die Fans waren empört, sofort wurde heftig über den Grund des Abbruchs spekuliert. Der Veranstalter gab nachher an, Nelson sei erkrankt.

Die Nachricht des Konzert-Veranstalters



Due to illness, Willie Nelson was unable to play tonight at the Outlaw Music Festival at PNC Music Pavilion Charlotte. Fans are asked to please hold on to their tickets until the new date is announced. — Live Nation Carolina (@LiveNationNCSC) 27. Mai 2018

Der Albtraum jedes Live-Performers

Nun ist klar, warum Nelson abrupt von der Bühne stürmte und ihm kein Lächeln entkam. Der 85-Jährige kämpfte mit Magen-Darm-Problemen. "Montezumas Rache" ist der Albtraum für jeden Live-Performer. Egal ob sich der letzte Snack von "hinten" oder von "vorne" verabschiedet, auf der Bühne will man dabei nicht stehen. Selbst dann nicht, wenn man Country-Legende Willie Nelson ist.

