Wir bringen vier Fans zu Bob Dylan in die Stadthalle

Seine Texte wurden mit einem Nobelpreis für Literatur veredelt, sein Dasein wurde mit einem eigens nach ihm benannten Asteroid in andere Sphären gehoben – doch der Großmeister und Poet Bob Dylan zeigt sich alles andere als abgehoben.

Konzert in der Wiener Stadthalle

Am 16. April kehrt er in der Stadthalle zurück und beehrt die Hauptstadt mit seinen Klängen, auch dabei: seine jüngste Scheibe „Triplicate“.

Cool: „Heute“ bringt zwei Fans samt Begleitung zum Konzert!

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Das Gewinnspiel ist bis Donnerstag, 12. April, 23.59 Uhr aktiv.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Karten gibt's hier zu kaufen.

(tim)