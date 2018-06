XXXTentacion: Rap-Fans stürzen sich vom Dach

Hubschrauber, Polizisten in Kampf-Ausrüstung, die mit Gummigeschossen das Feuer eröffneten, News-Teams: In Los Angeles versammelten sich Fans des mit 20 Jahren erschossenen Rappers. Was als friedliche Trauerkundgebung begann, artete vollkommen aus.

Hunderte Fans brachten den Verkehr am Dienstag in der Nacht auf der Melrose Avenue in L.A. zum Erliegen. Sie kletterten auf Dächer, sperrten die Straße und die Gehsteige und kletterten auf Fassaden.

Aus Trauer werfen sich die Fans vom Dach:



Some are still jumping though pic.twitter.com/fgUdWB7U0W — Eric Diep (@E_Diep) 20. Juni 2018

Trauer-Moshpits und Vandalismus

Was um 20 Uhr mit Sprechchören begann, eskalierte zu Trauer-Moshpits. Schließlich begannen erste Fans, sich von den Dächern auf die Darunterstehenden zu werfen. Dabei wurden Menschen verletzt, das Ausmaß der Verletzungen war anfangs unbekannt.

Trauergemeinde ging auf Polizisten los

Als die Polizei auftauchte, bewarf sie die Menge mit Steinen. Schließlich marschierten die Cops in voller Schutzaufrüstung auf, Helikopter begannen, über dem Mob zu kreisen. Die Polizei eröffnete mit Gummigeschossen das Feuer.

Gegen 22.15 Uhr soll die Polizei laut "TMZ" die Lage wieder unter Kontrolle gehabt haben, der Mob wurde aufgelöst.

Raubüberfall endete mit Mord

Der 20-jährige Rapper XXXTentacion wurde am Montag erschossen als er sich ein Motorrad kaufen wollte. Die Polizei nimmt an, dass es sich um einen zufälligen Mord handelte. Die beiden Täter machten sich mit XXXTentacions Louis-Vuitton-Tasche davon.

XXXTentacion: Ein Nr.1-Hit, berühmte Fans

Der 20-Jährige hatte einen Nr.1-Hit in den USA, war aber noch lange nicht in die A-Liga der Musiker aufgestiegen. Beileidsbekundungen kamen von Kanye West und Kendrick Lamar, die Fans seiner Musik waren.

Trauer-Moshpit zu Ehren XXXTenacions



Now a mosh pit has broken out to honor X pic.twitter.com/yygyTulxTz — Eric Diep (@E_Diep) 20. Juni 2018

XXXTenacion wartete auf Anklage wegen Gewalt gegen Freundin

Bevor XXXTenacion starb, wartete er auf seine Anklage. Seine Freundin warf ihm vor, dass sie von ihm mehrere Male geschlagen worden war. Er soll sie außerdem auch eingesperrt haben. Einige der mutmaßlichen Verbrechen sollen passiert sein, während sie schwanger war. Es gab zwar Foto von den Verletzungen, doch die Frau verweigerte zuletzt die Aussage. Ihr Twitter-Account war von Fans des Rappers gehackt worden. Die Frau fühlte sich bedroht. XXXTenacion bestritt die Vorwürfe.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(lam)