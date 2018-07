XXXTentacions Mutter bei Tribute live auf der Bühne

Mit zu einem X überkreuzten Armen (das Zeichen ihres verstorbenen Sohnes) und unter lautem Applaus betrat Cleopetra Bernard am Samstag die Bühne in Miami. Rapper Lil Pump und Smokepurpp hatten sie als Überraschungsgast zum Lit Up Festival eingeladen.

Die beiden Rapper spielten XXXTentacions "SAD!" vom Band und sagen dazu. Lil Pump kündigte Cleopetra an und begrüßte sie mit einer Umarmung. Für Gänsehautfeeling sorgte, dass Cleopetra ohne zu singen, mit erhobenen Armen auf der Bühne stehen blieb.

Die Mutter des verstorbenen Rappers hat als Erinnerung an ihren Sohn ein steinernes Mausoleum errichten lassen.

Die Fahndung nach XXXTentacions Mördern geht weiter. Dedrick Williams und Michael Boatwright wurden als erstes verhaftet. Vergangene Woche schnappte die Polizei Robert Allen. Die Cops machen jetzt noch auf einen vierten Mann jagd. Trayvon Newsome soll derjenige gewesen sein, der beim Mord den Abzug gedrückt hat. Er ist noch flüchtig, wie "TMZ" berichtet.

XXXTentacion, der mit richtigem Namen Jahseh Onfroy hieß, wurde am 18. Juni 2018 mit 20 Jahren erschossen worden.

Cleopetra Bernard auf der Bühne:



(lam)