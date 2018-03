Zayn Malik plaudert aus: "Album ist fertig"

Zayn Malik und Gigi Hadid haben ihre zweijährige Beziehung beendet, der One-Direction-Schnuckel leidet abgemagert unter dem Liebes-Aus. Auf Instagram postet Zayn Fotos von sich mit entblößter Brust, auf der noch die Augen von Gigi Hadid prangen.

Ein Selfie mit bitterem Gesichtsausdruck übertitelte der 25-Jährige mit einem aufbauenden Spruch: "Wenn das Leben dir Zitronen in den Weg wirft, fang sie, damit sie dich nicht ins Gesicht treffen." Seine Fans kommentierten fleißig, versuchten Trost zu spenden. Ein frecher Malik-Follower antwortete spontan "Oder mach ein Album draus, boo."

In Kommentaren verplappert: "Album ist fertig"

Was niemand erwartet hätte: Malik antwortete. "Album ist fertig. Arbeite nur noch an den Videos Ladies, beruhigt euch." Schon im Vorjahr erschien die erste Single des neuen Albums "Dusk Til Dawn" mit Sia.

Neue Lieder "optimistischer"

Erwartet wird, dass Zayn noch zwei Singles auskoppeln wird, bevor das Album endlich erscheint. Label-Boss Peter Edge verriet auf jeden Fall schon, dass die Lieder einen "optimistischeren" Ton anschlagen werden. Wie das gehen soll, wo Malik jetzt doch unter Liebeskummer leidet? Wahrscheinlich waren die Songs fertig, bevor sie die Beziehung auf Eis legten.

"Susk Til Dawn" Zayn Malik ft. Sia



(lam)