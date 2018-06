Ziggy Marley arbeitet an Biopic über seinen Vater

Vor mehr als 37 Jahren starb Bob Marley im Alter von nur 36 Jahren in Miami an den Folgen eines nicht behandelten Melanoms. Mit seiner Musik und seinem Einsatz für die Armen in Dritte-Welt-Ländern veränderte der Jamaikaner nachhaltig die Welt.

Diese umfangreiche Hinterlassenschaft will sein Sohn Ziggy Marley nun auf die Leinwand bringen. Medienberichten zufolge hat sich der ebenfalls erfolgreiche Musiker mit den Paramount Pictures zusammengetan, um das Projekt hollywoodtauglich umsetzen zu können. Genauere Details sind noch nicht bekannt.

Der 49-jährige Ziggy hat schon einige Dokumentarfilme und das Konzertvideo "Bob Marley & The Wailers: Easy Skanking in Boston '78" produziert.

(baf)