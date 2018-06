Erster Trailer für "All the Boys I've Loved Before"

Lara Jean Covey ist für die meisten ihrer Mitmenschen unsichtbar, ein Mauerblümchen und Duckmäuschen, das seine Wünsche und Sehnsüchte nur in der eigenen Fantasie auszuleben vermag.

In fünf Burschen hat sich Lara im Verlauf ihres noch jungen Lebens verschaut - keinem von ihnen hat sie ihre Gefühle offenbart, diese allerdings in niemals abgeschickten Briefen niedergeschrieben.

Tja, und dann kommt es, wie es kommen muss. Die Liebesbekundungen finden doch noch den Weg zu den Empfängern. Als sie davon erfährt, fällt Lara gleich mal in Ohnmacht...

Die Hauptrolle in "All the Boys I've Loved Before" spielt Lana Condor. Eine Rolle in einer der angesagtesten Comic-Movie-Reihen Hollywoods hat sich die gebürtige Vietnamesin auch bereits gesichert. In "X-Men: Apocalypse" war sie als Jubilee zu sehen.

(lfd)