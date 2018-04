"30 Rock"-Star: Es gab Gespräche über ein Revival

Von 2006 bis 2013 war Comedienne Tina Fey als Chefautorin Liz Lemon im Einsatz, um in "30 Rock" die fiktive Show "TGS with Tracy Jordan" am Laufen zu halten. Die Serie basierte auf Feys Erfahrungen hinter den Kulissen von "Saturday Night Live". Der Titel "30 Rock" ist der Adresse 30 Rockefeller Plaza in New York City entlehnt, dem Standort der NBC Studios, wo "Saturday Night Live" geschrieben, produziert und aufgezeichnet wird.

Fünf Jahre nach Einstellung der Serie, könnte es nun doch noch weitergehen, wie Jane Krakowski (sie spielte die Rolle der divenhaften Sängerin Jenna Maroney und war dafür viermal für einen Emmy nominiert) im Interview mit "The Hollywood Reporter" verrät.

"Derzeit liegen [Reboots] voll im Trend. Und ich wäre begeistert, würde dieser Trend sich mit '30 Rock' fortsetzen", so Krakowski, die ein mögliches Revival zudem als "Traum, der wahr würde" bezeichnete.

Wir alle sagen immer wieder und wieder, dass die Arbeit an der Show vermutlich die beste Erfahrung war, die wir in unserer Karriere gemacht haben, was die Kreativität betrifft. Wir sind immer noch so stolz auf die Skripten und die großartigen Charactere. Es war ein solcher Erfolg, und all diese Dinge waren umwerfend."

Wie realistisch ist eine Fortführung von "30 Rock" nun aber wirklich? "Es gab definitiv Gespräche" über den Cast (neben Krakowski und Fey unter anderem Alec Baldwin, Tracy Morgan und Jack McBrayer), verriet Krakowski. "Ich weiß, die Fans würden es lieben, und wir würden es lieben."





(lfd)