"Baywatch"-Date bringt den Bachelor in Wallung

Daniel Völz lud eine Teil der noch in der "Bachelor"-Villa befindlichen Damenschaft ein, mit ihm gemeinsam ein paar schöne Stunden am passenderweise "Hollywood Beach" genannten Strand zu verbringen. Sie mussten sich dafür allerdings in einen knallroten "Baywatch"-Badeanzug schmeißen.

In dem heißen Outfit konnte speziell die ohnehin schon leicht favorisierte Carina punkten. Mit ihren Kurven käme sie dem durch Pamela Anderson definierten Rettungsschwimmer-Ideal schon recht nahe, so der sichtlich angetane Bacherlor.

Aber auch die anderen Damen machten am weißen Sand von Südflorida eine äußerst passable Figur. Yeliz wurde von Daniel sogar kurz für ein Gespräch unter vier Augen gebeten. Denn die beiden hatten vorher noch nicht wirklich die Gelegenheit, sich näher kennen zu lernen.

Alle Infos zur Sendung findet man auf der Bachelor-Homepage von RTL. Auf dem Sender wird jeden Mittwoch um 20.15 Uhr um die noch verbleibenden Rosen gekämpft.

Der Bachelor - Das sind die Kandidatinnen

(baf)