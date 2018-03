"Dawson's Creek"-Cast feiert 20. Serien-Jubiläum

Zur Feier des Tages hat das "Entertainment Weekly"-Magazin die Hauptdarsteller zur Reunion gebeten. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift gibt es zum Jubiläum ein großes Special mit Katie Holmes, James Van Der Beek, Michelle Williams, Joshua Jackson Kerr Smith und Busy Philipps.

Fans der Kultserie sollten sich allerdings nicht zu große Hoffnungen machen. In Zeiten, in denen viele vergangenen Serien-Hits aus der Versenkung geholt werden, werden die Dawson, Joey, Pacey und Co. und ihre Abenteuer in Capeside (noch) nicht wiederbelebt.

(baf)