"Disenchantment" hat einen bitterbösen 1. Trailer

Ein Thron aus Schwertern (wie in "Game of Thrones") ist nicht nur im metaphorischen Sinne gefährlich: Prinzessin Bean verschmäht ihrem Bräutigam vor dem Altar, der abgewiesene Royal kommt zu Sturz und wird von dem Herrscher-Sessel aufgespießt. So läuft das bei Matt Groening eben...

Seine neue Serie produzierte der Comedy-Veteran für Netflix. "Die Simpsons" und "Futurama" lassen sowohl optisch, als auch in puncto Humor grüßen. Politisch korrekt verhält sich Protagonistin Bean jedenfalls nur selten.

Zur Königin scheint die Prinzessin nicht berufen zu sein. Lieber betrinkt sich die junge Dame und zieht mit ihrem Elfen Elfo und ihrem persönlichen Dämon Luci durch die Lande. Talent als Fleischerin hat sie immerhin, zerlegt im ersten Trailer aber leider kein Schlachtvieh, sondern den Bestand einer Tierhandlung.

Die erste Staffel von "Disenchantment" umfasst 20 Episoden. Die ersten zehn gibt's ab 17. August auf Netflix.





(lfd)