"Game of Thrones" top bei illegalen Downloads

Diesen Titel hat sich die Serie jedoch nicht zum ersten Mal gesichert. Wie jedes Jahr hat "torrentfreak.com" auch für 2017 wieder eine Liste mit den am häufigsten raubkopierten Serien veröffentlicht und "Game Of Thrones" konnte sich wieder die Krone sichern - schon zum sechsten Mal in Folge.

"The Walking Dead" auf Platz 2

2018 wird dieser Titel wohl an eine andere Serie gehen, da es von der US-amerikanischen Serie rund um Emilia Clarke, Kit Harrington und Sophie Turner dann keine neuen Episoden mehr geben wird.

Zwei Folgen der siebenten Staffel fanden bereits vor der offiziellen Ausstrahlung auf HBO ihren Weg ins Internet und wurden daraufhin tausendfach geteilt und heruntergeladen.

Bei der Erhebung der Webseite, die sich bei ihrer Auswertung auf Downloads via Torrents beschränkt, belegt "The Walking Dead" erneut den zweiten Platz vor der auf dem Vorjahr noch viertplatzierten Superheldenserie "The Flash".

"Rick & Morty" neu im Ranking

Neu in der Liste der am häufigsten raubkopierten Serien ist unter anderem das Comeback der Actionserie "Prison Break" sowie der Animationskult 'Rick & Morty'. Da es keine neuen Episoden im Laufe diesen Jahres gegeben hat, hat es "Westworld" dieses Mal nicht auf die Liste geschafft.

