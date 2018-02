Die Hüllen fielen so früh wie nie zuvor: Bereits in der zweiten Folge der 13. Staffel von "Germany's Next Topmodel" posierten die Nachwuchsmodels von Heidi Klum (44) fast nackt am Strand der Dominikanischen Republik. Von dicken Krokodilstränen bis hin zu übertriebener Sexyness war alles dabei.

"Noch nie wurde es so früh so heiß", kündigte die Model-Mama bereits zu Beginn der Sendung an. Ein Satz, der bei vielen ihrer "Meeeddchen" Panikattacken und Heulkrämpfe verursachte: Nur mit einem hautfarbenen String bekleidet, mussten sich die Kandidatinnen vor der Kamera des britischen Starfotografen Rankin räkeln.

Einige Nachwuchsmodels waren mit dem Nacktshooting komplett überfordert. "Halt den Busen nur mal mit der Hand. Bauch nicht vergessen, anspannen!", versuchte Heidi den unsicheren Mädchen zu helfen. Bei anderen funktionierten die Aufnahmen hingegen fast zu gut.

Harte Worte von Starfotograf Rankin

Auf dem Weg zur Shooting-Location lässt Kandidatin Gerda bereits wissen: "Für mich kein Problem. Ich mag Wasser und ich mag meine Brüste. Die waren ja auch teuer!" Während Heidi die 25-Jährige als "sehr fraulich" beschreibt, findet der Fotograf deutlichere Worte für Gerda: "Sie ist wie ein 'Playboy'-Model." Rankin glaubt zudem nicht, dass sie Erfolg im High-Fashion-Bereich haben wird.



Gerdas Nackt-Shooting: Zu sexy? (Video: Glomex)

Seine Meinung zeigte Einfluss auf die finale Entscheidung. Gerda und ihre Kollegin Liane – der Rankin übrigens riet, dass sie sich überlegen solle, ob sie das Modeln nicht lieber sein lassen möchte –, müssen ins Shootout. Das bedeutet, die beiden Models kämpfen nächste Woche beim Fotoshooting gegeneinander, und nur eine kann bei der Castingshow weiterhin teilnehmen.

Zürcherin Sara konnte bei der Jury punkten

Bei der Schweizer Kandidatin Sara waren sich die Jury und der Fotograf hingegen einig: "Boah, superfotogen, supersexy, toller Ausdruck im Gesicht", lobte die Model-Mama die Zürcherin beim freizügigen Shooting. Und auch bei der Walk-Competition vor der Entscheidung überzeugte die 23-Jährige mit einem sexy Lauf aus dem 27 Grad warmen Wasser.

Kein Ticket für die nächste Runde bekamen Victoria und Selma. Ihre Kollegin Ivana verließ wegen Heimweh freiwillig die Show und reiste zurück nach Deutschland.



"Arrogant": GNTM-Kandidatin Gerda reagiert auf fiese Beleidigung. (Video: Glomex)

(kao/red)