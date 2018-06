"Kaisermühlen Blues"-Star Walter Langer ist tot

Walter Langer wurde am 29. Oktober 1928 in Wien geboren. Nach seiner Ausbildung am Max Reinhardt Seminar spielte er in den Fünfzigern zunächst in seiner Heimatstadt, bevor es ihn nach Basel verschlug. 1965 wechselte Langer ans Wiener Volkstheater, 1984 ans Burgtheater, wo er bis zu seiner Pensionierung tätig war.

Dem TV-Publikum ist der Wiener vor allem als Eberhard Kudrnac aus dem "Kaisermühlen Blues" bekannt. Als alleinstehender Pensionist kümmerte sich Kudrnac in der Serie um um den geistig behinderten "5er"-Franzi.

In der Nacht auf Dienstag, den 12. Juni, verstarb Walter Langer im Alter von 89 Jahren.

(lfd)