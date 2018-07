"Klospülen verboten" im "Sommerhaus der Stars"

Wer die mehr oder weniger prominenten Paare sind, die sich dann für ein paar Wochen unter einem gemeinsamen Dach auf die Pelle rücken und in zahlreichen, mehr oder weniger lustigen Spielen gegenüberstehen werden, wurde von RTL bereits vor kurzem kommuniziert.

Nun gibt es erstmals auch Bilder vom Inneren der Residenz, in dem sich bald die Action abspielen wird. Erste Bilder zeigen das schon etwas abgewohnte Haus auf Mallorca.

RTL Das Sommerhaus der Stars von Innen

Spülen verboten

Was sofort ins Auge sticht ist die Toilettenregel. Denn das Klopapier darf nicht in der Kloschüssel entsorgt werden. Wischen erlaubt, spülen verboten, also. Ansonsten droht dort eine Überschwemmung.

Ab dem 9. Juli wird sich zeigen, welcher Promi sich daran halten und seine Hinterlassenschaft aus der Porzellanschüssel klauben wird und wer sich dafür zu gut ist.





(baf)