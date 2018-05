"Lindenstraße": Vater Beimer verlässt die Serie

In der ARD-Kultserie "Lindenstraße" ist Joachim Luger als Hans Beimer seit fast 33 Jahren ein Fixpunkt. Nun geht er - auf eigenen Wunsch.

In der Serie muss die Figur dafür sterben. Wie der Sender ARD bekannt gibt, kommt das Ende für "Vater Beimer" in Folge 1685 "Die Ruhe nach dem Sturm", die am 2. September ausgestrahlt wird. Er soll überraschend sterben - wie, das verraten die Serienmacher nicht.

"Der Schritt, mich nach über drei Jahrzehnten von meiner Figur Hans Beimer, von dem mir sehr vertrauten Ensemble und Team zu verabschieden, ist mir nicht leicht gefallen", sagt Luger. "Die "Lindenstraße" war wie eine zweite Familie für mich, ich habe mich immer sehr aufgehoben gefühlt."

Luger will sich nun dem Theater und seiner Familie widmen. Er wird im Oktober 75 Jahre alt und will nochmals Neues wagen, sagt er. Auch seiner Leidenschaft für das Segeln will er sich verstärkt widmen: "Ich bin sehr gespannt darauf, was mich in meinem letzten Lebensabschnitt noch erwarten wird", zitiert ihn die "Bild"-Zeitung.

