"Lost in Space" zeigt seine ersten Monster

Nach dem ersten Teaser von "Lost in Space" gibt's nun auch endlich einen vollwertigen Trailer. Und der kündigt in bester Science-Fiction-Tradition einen visuell atemberaubenden Trip in unbekannte Welten an:

"Lost in Space" dreht sich um die Abenteuer der Familie Robinson, die verloren durchs Weltall irrt, um eine neue Heimat für die Menschheit (oder zumindest zurück zur Erde) zu finden. Hauptfigur der Serie ist das junge Genie Will Robinson (Max Jenkins).

Der neue Trailer zeigt Wills erste Begegnung mit seinem Schutzengel, einem namenlosen Roboter, der ihn selbst auf den gefährlichsten Missionen begleitet. Von Schurkin Dr. Smith (Parker Posey) ist in dem Clip hingegen nur äußerst wenig zu sehen.

Alle Episoden von "Lost in Space" sind ab 13. April auf Netflix verfügbar.

(lfd)