"Ozark" taucht noch tiefer in den Drogensumpf ein

Im Hinterland von Missouri versteckt sich eine idyllische Seenlandschaft, die jeden Sommer tausende, zahlungskräftige Touristen aus den urbanen Zentren locken. Sobald es kälter wird, schreibt in den Ozarks aber nur noch ein Meth-kochender Hinterwäldler-Clans schwarze Zahlen.

Um seinen Kopf aus der Schlinge eines mexikanischen Kartells zu ziehen, hat sich der zwielichtige Geschäftsmann Marty (Jason Bateman) hier niedergelassen. Fünf Millionen Dollar sollte der für die Gangster reinwaschen und sorgte schließlich für eine blutiges Joint Venture von Mexikanern und Hillbillys.

Neue Folgen

Nun steht die zweite Staffel der Thriller-Serie an. Die Nebensaison hat die Ozarks fest im Griff und macht die Geldwäsche für Marty zur Mammutaufgabe. Jeder noch so kleine Fehler könnte ihn und seinen Liebsten zwischen den Fronten der Gangster-Syndikate das Leben kosten.

Die Sonne sieht man selten im ersten Trailer der zweiten "Ozark"-Staffel. Dafür wuselt es umso stärker in den Schatten. Furchteinflößend und hochspannend präsentiert sich der Vorschau-Clip. Dazu gibt's ein grandioses David-Bowie-Cover als musikalische Untermalung (die bekanntere Version von "The Man Who Sold the World" stammt allerdings von Nirvana).

Die neuen Episoden von "Ozark" sind ab 31. August auf Netflix zu sehen.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)