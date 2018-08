"Promi Big Brother" - Auch Cora Schumacher dabei

Cora Schumacher, die Ex von Formel-1-Pilot Ralf, zieht gemeinsam mit elf weiteren "Stars" in den Big Brother-Container, um sich dort einige Tage lang auf Schritt und Tritt von 90 Kameras beobachten zu lassen.

"Ich mache das auch mit dem Hintergedanken, dass die Zuschauer mich mal so kennenlernen, wie ich wirklich bin", erklärt die 41-Jährige ihre Beweggründe für die Teilnahme am Trash-Spektakel.

Sie sieht den Einzug in den Container als Auszeit. "Ich habe auch einfach mal Bock auf zwei Wochen Ruhe vor meinem Handy. Das ist quasi so etwas wie Urlaub von meinem Alltag", freut sie sich. Nackt wird man sie eher nicht zu Gesicht bekommen, macht sie gleich vorweg klar: "Nackt sein ist nicht so meins – zumindest nicht unter Beobachtung. Aber auch sexuelle Anspielungen, anrüchige Sachen oder wenn sich jemand in diesem Zusammenhang nicht im Zaun halten kann. Das ist für mich abstoßend und auch meine Grenze".

Seit 2015 ist sie von ihrem Ex-Mann geschieden, erst diesen April hat sie auf das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn David verzichtet. Sensationsgierige hoffen nun auf ein paar Details aus ihre Ehe mit dem ehemaligen Rennfahrer.

Los geht das TV-Highlight des Sommers am 17. August. Der Einzug der Kandidaten ist ab 20:15 Uhr auf Sat.1 zu sehen.





(baf)