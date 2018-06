"Roseanne" geht nun doch weiter, nur ohne Roseanne

Die beliebte Sendung, von 1988 bis 1997 produziert, kehrte heuer sehr zur Freude der Fans auf die Fernsehschirme zurück. Groß war der Jubel, grandios die Einschaltquoten. Darüber hinaus erbrachte "Roseanne" den Beweis, das Reboots in manchen Fällen tatsächlich sinnvoll sind.

Rassistischer Tweet

Der Höhenflug währte nicht lange. Als furiose Unterstützerin von Donald Trump eckte die Hauptdarstellerin Roseanne Barr mit diversen Aussagen an. Einer ihrer Tweets wurde der Serie schließlich zum Verhängnis. Barr bezeichnete Valerie Jarrett, die ehemalige Beraterin von Barack Obama, als "Baby" der Muslimbrüder und "Planet der Affen". Entschuldigungen und Rechtfertigungen halfen nichts, "Roseanne" war erneut am Ende.

ABC Picks Up ‘The Conners’ (Working Title) Straight to Series to Premiere This Fall https://t.co/ctDN8q1PC1