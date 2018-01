"Scandal" trifft auf "How to Get Away with Murder"

Olivia Pope (Kerry Washington) hütet in "Scandal" die Geheimnisse von Washingtons Polit-Elite. Annalise Keating (Viola Davis) zeigt ihren Jus-Studenten in Philadelphia wie man mit einem Mord davonkommen kann.

How to Get Away With Murder

Klingt kompatibel? Ist es auch - sowohl Shonda Rhimes als auch "How to Get Away with Murder"-Schöpfer Peter Nowalk kündigten ein Crossover der beiden Serien an. Auf Instagram posteten sie jeweils dieselbe Skriptseite, auf der die erste Begegnung zwischen Pope und Keating nachzulesen ist.

Einem Bericht von "Deadline" zufolge wird es sich bei dem Crossover um ein zweistündiges Special handeln, das eine Episode von "Scandal" und eine von "How to Get Away with Murder" umfasst. Die Episoden werden am selben Abend ausgestrahlt und haben ein einheitliches Setting.

(lfd)