"Sherlock Holmes" wird zu Live-Event für Zuschauer

Knifflige Rätsel lösen wie der größte aller Meisterdetektive? Wer schon immer davon geträumt hat, in Sherlock Holmes' Schuhe zu schlüpfen, bekommt nun Gelegenheit dazu. Die Firma Time Run hat ein interaktives Gruppenspiel entworfen, das die Teilnehmer für Sherlocks Spionage-Netzwerk anwirbt.

Der Live-Event basiert auf dem Room-Escape-Schema, das in verschiedenen Varianten auch in Wien zu finden ist. Die Spieler werden in einen Raum "gesperrt", wo sie Hinweise entdecken und Aufgaben bewältigen müssen, um einen Ausweg zu finden.

Außergewöhnlich wird "Sherlock - The Game is Now" durch seine Verknüpfung mit dem Erfolgsformat "Sherlock Holmes". Steven Moffat und Mark Gatiss, die Schöpfer der BBC-Serie, schrieben am Skript des Room-Escape-Spiels mit. Per Videobotschaft richten sich die TV-Stars an die Hobby-Detektive. So auch Gatiss selbst - in seiner Rolle als Sherlocks Bruder Mycroft Holmes.

Mycroft has put out the call. The Network needs volunteers. Can you fill the shoes of the legendary Sherlock Holmes?



Sherlock: #TheGameIsNow is the Official Sherlock #EscapeRoom Game from #StevenMoffat, @Markgatiss & @timerun. Coming to London 2018! https://t.co/DSj9dYLal7 pic.twitter.com/NfE6ZrZDlm — The Game is Now (@221B) 5. Juni 2018

Pro Person kostet die Teilnahme an "Sherlock - The Game is Now" 54 Pfund (61,49 Euro). Mehr Infos dazu gibt es auf der offiziellen Website des Events.

(lfd)