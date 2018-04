"Stranger Things"-Cast startet Dreh zu Staffel 3

"Alte Freunde und ein paar Fremde kommen zusammen, um ein neues Abenteuer zu starten", heißt es kryptisch in dem ganz in schwarzweiß gehaltenen Promo-Video, das auf dem YouTube-Account von Netflix erschienen ist. Start der Produktio von Staffel 3 der erfolgreichen SciFi-Serie war der 20. April 2018.

Danach sieht man, wie auf einem langen Tisch Namensschilder der Darsteller aufgestellt werden. Ganz am Ende des Videos ist Schauspielerin Priah Ferguson zu sehen, die in der Serie Erica, die kleine freche Schwester von Lucas spielt. "Verschwindet hier, ihr Streber", sagt sie giftig in die Kamera.

Mit der Ausstrahlung von Staffel 3 kann allerfrühestens 2019 gerechnet werden. Fans der Serie sitzen jetzt schon auf Nadeln.



Stranger Things

(baf)