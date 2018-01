"The Rain" macht Europas Norden zur Todeszone

Ein Virus, der via Regen übertragen wird, hat beinahe die gesamte Menschheit dahingerafft. Wer nicht trocken bleibt ist des Todes. Ein Geschwisterpaar hat sich aus diesem Grund sechs Jahre lang in einem Bunker in Skandinavien verschanzt.

Als sich die beiden endlich wieder an die Oberfläche wagen, begegnen sie einer Gruppe junger Überlebender. Gemeinsam streifen sie durch den postapokalyptischen Norden und müssen dabei nicht nur mit tödlichen Regenschauern, sondern auch den Tücken des Heranwachsens zurechtkommen.

Premiere

Die erste in Deutschland produzierte und gedrehte Netflix-Serie ("Dark") entpuppte sich als voller Erfolg. Im Frühling erscheint das erste Format aus Skandinavien auf der Streaming-Plattform und sieht im Teaser Trailer schon mal grausig gut aus. "The Rain" entstand unter der Ägide von Jannik Tai Mosholt ("Borgen", "Rita", "Follow the Money"); das genaue Startdatum ist noch nicht bekannt.

