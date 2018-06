"The Sinner 2": Ein Bub wird zum Giftmörder

In Season eins erstach die schüchterne Familienmutter Cora (Jessica Biel) während eines Badeausflugs einen jungen Mann. Den Grund dafür wollte sie nicht nennen. Polizist Harry Ambrose (Bill Pullmann) stöberte daraufhin in ihrer Vergangenheit und kam einem grauenhaften, Jahre zurückliegendem Verbrechen auf die Spur.

Acht Folgen lang sorgte "The Sinner" auf dem Sender USA Network und später auf Netflix für Hochspannung - und lockte die Zuschauer in Scharen an. Eine zweite Staffel musste also her. Doch wie sollte man Coras abgeschlossene Geschichte fortführen?

Gar nicht, wie sich spätestens jetzt herausstellt. Jessical Biel fungiert zwar als ausführende Produzentin, steht für die neuen Episoden von "The Sinner" aber nicht vor der Kamera. Stattdessen dreht sich Staffel zwei um einen neuen Fall von Harry Ambrose. Ein Bub hat in einem Motel seine Familie vergiftet und will nicht sagen warum. Harry beginnt zu ermitteln, und auch das sieht (zumindest im ersten Trailer) sehr sehr spannend aus.

USA Network strahlt die neue Season von "The Sinner" ab 1. August aus.

