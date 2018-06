"The Voice Senior" sucht rüstige Stimmwunder

Ab Winter 2018 soll die neue Castingshow, in der Sängerinnen und Sängern jenseits der 60 Jahre auf der Bühne stehen werden, auf Sat.1 zu sehen sein.

In zwei Wochen werden laut Informationen der "Bild"-Zeitung die ersten Blind Auditions aufgezeichnet. Nach dem bereits bekannten und beliebten Schema treten die Teilnehmer dabei vor einer Jury auf, die sie allein mit der Kraft ihrer Stimme überzeugen müssen.

Altbekannte Jury

Die Experten, die für die besten Stimmen ihre Stühle rotieren lassen, sind ebenfalls schon alte Hasen im Jury-Business. Mark Forster, Sasha, Yvonne Catterfeld sowie Alec Völkel und Sashca Vollmer von The Bosshoss sind bei "The Voice Senior" mit dabei.

"Alle haben bereits bewiesen, dass sie fantastische Coaches für unsere Talente sind", freut sich Kaspar Pflüger, Geschäftsführer bei Sat.1 über die kommende Show, mit der man "die Erfolgsgeschichte von 'The Voice of Germany' und 'The Voice Kids' fortsetzen will".

Ein genaues Startdatum für "The Voice Senior" gibt es nicht.

