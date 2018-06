"The Walking Dead" bringt toten Zombiekiller zurück

Im Grunde bietet so eine Zombie-Apokalypse ja reichlich Gelegenheit, verblichene Protagonisten wiederzubeleben. Äußert selten schlurfen die frisch transformierten Untoten aber länger als ein paar Minuten durch die Gegend. Nach einer Sprechrolle ist ein stummes Kannibalen-Dasein eben nicht ganz das Wahre.

Von links: Andrew Lincoln, Jon Bernthal und Laurie Holden in "The Walking Dead". (Bild: AMC) Von links: Andrew Lincoln, Jon Bernthal und Laurie Holden in "The Walking Dead". (Bild: AMC)

Im Fall von Shane Walsh (Jon Bernthal) stellte sich diese Frage freilich gar nicht. Der Ex-Cop segnete in "The Walking Dead" nämlich gleich zweimal das Zeitliche. Umso überraschender kommt nun die Ankündigung von "TV Line", dass Shane in der kommenden, neunten Staffel zurückkehren wird.

Zwei fallen weg, einer stößt (kurz) dazu

In dieser dürften zwei Stars der Serie ihren Abschied nehmen. (ACHTUNG, SPOILER - weiterlesen auf eigene Gefahr!) Lauren Cohan (Maggie) und Hauptdarsteller Andrew Lincoln (Rick) sterben aller Voraussicht nach den Serientod.

Über Bernthals Rückkehr wird spekuliert, seit er am Set von "The Walking Dead" gesehen wurde. Nun ist es fix: Seine Figur Shane Walsh taucht in Flashback-Szenen der neuen Season auf - allerdings nur eine Episode lang.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(lfd)