"The Walking Dead" castet Ryan Hurst als Bösewicht

Vor wenigen Wochen erst sorgte die Meldung, dass Andrew Lincoln in der kommenden 9. Staffel nicht mehr die Titelrolle spielen und langsam aus "The Walking Dead" verschwinden wird, für einen Aufschrei bei den Zombie-Fans.

Umso größer jetzt die Freude, dass die Produzenten Ryan Hurst für die Rolle von Beta gewinnen konnten. Der 42-Jährige, der sein Engagement selber auf Twitter gespoilert hat, wird de Stellvertreter von Whisperers-Anführerin Alpha spielen. In der Comic-Vorlage trägt er eine Fleischmaske.



Staffel 9 von "The Walking Dead" ist ab dem 7. Oktober auf AMC, einen Tag später beim FOX Channel über Sky in Österreich zu sehen.

"Sons of Anarchy"-Held

Hurst hat sich durch seine Rollen in bei "Sons of Anarchy" und "Outsiders" einen Namen als charakterstarker Serienstar gemacht. Als sein Charakter Opie bei "Sons of Anarchy" den tragischen Heldentod sterben musste, war das Entsetzen bei vielen Fans der Biker-Serie riesengroß.

(baf)