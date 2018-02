"Walking Dead"-Star verrät Namen seiner Armbrust

Untrennbar mit dem von Norman Reedus (49) gespielten Zombie-Killer verbunden sind sein Motorrad und seine Armbrust. Mit der lautlosen Waffe hat er schon unzählige Walker zur Strecke gebracht.

Bei der "Walker Stalker Cruise", einer Kreuzfahrt mit "The Walking Dead"-Fans, hat er jetzt verraten, welchen Namen er seiner Waffe gegeben hat. "Insgeheim nenn' ich sie Marianne, weil das der Name meiner Mutter ist", beantwortete er eine Fan-Frage.

Sweetest answer ever! Bonus: Majestic billowing #wisps RT@blooquasar Norman's name for his crossbow@wwwbigbaldhead🖤#twd #wscruise pic.twitter.com/xOeR8dnrIJ