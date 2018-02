1. Blick auf Nackerbatzln aus "Naked Attraction"

Britta hat in den vergangenen Jahren 30 Kilo abgenommen. Jetzt fühlt sie sich pudelwohl in ihrem Körper und zeigt ihn gerne her. Ein Traum für Fußballfans: Der Arbeitsplatz der 26-Jährigen aus Münster ist ein Fußballstadion. Liebe geht durch den Magen, sagt man. Britta arbeitet in der Gastronomie. Macht sie das zur Traumfrau?

Bei der Männerwahl hat sie es gern "ein bisschen rustikaler". Sie hätte gern "einen richtigen Kerl". "Ich muss mit ihm Spaß haben können."

Die männlichen Nackerpatzln:

• Dominik (22) aus Köln

• Marcel (30) aus der Nähe von Potsdam

• Michael (37) aus Rheinland-Pfalz

• Richard (31) aus München

• Sascha (33) aus der Nähe von Stuttgart

• Tom (28) aus Hamburg

Veganer, Student und "verrückt": Logan

Der Hahn im Korb heißt Logan und ist in den USA aufgewachsen. Seit sechs Jahren lebt er in Berlin, heute ist er 28. Er studiert historische Linguistik, einen fixen Job hat er (noch) nicht. Logan hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Der Veganer ist mit seinem Körper zufrieden. Er stählt ihn beim Wandern und legt auch bei den Mädels großen Wert auf Fitness. "Bei einer Partnerin ist mir wichtig, dass sie so verrückt wie ich ist - oder noch verrückter"

Die weiblichen Nackerpatzln:

• Denise (26) aus der Oberpfalz

• Mariella (27) aus der Nähe von Würzburg

• Mary (29) aus Berlin

• Ramona (26) aus Köln

• Samy (26) aus Frankfurt am Main

• Tina (25) aus Frankfurt am Main

Die erste Folge von "Naked Attraction - Dating hautnah" läuft am Montag, den 5. Februar um 22.15 Uhr auf RTL II.

