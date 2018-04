Abgeschnittener Penis kommt als Serie ins TV

Lorena Bobbitt wurde in den USA zum geflügelten Wort und ist in unzähligen Memes verewigt. 1993 schnitt sie ihrem Ehemann John den Penis ab. Im anschließenden Prozess sprach der Richter sie frei. Er hatte sie jahrelang sexuell missbraucht. 25 Jahre später sind John und Lorena in den USA ein beliebtes Partner-Kostüm zu Halloween.

Serie soll "Lorena" heißen

Der frischgebackene Oscarpreisträger Jordan Peele ("Get Out") macht aus dem berühmten Stoff eine Doku-Serie. "Lorena" soll vier Teile haben und den Fall aus der Sicht der Ehefrau erzählen.

Mit Küchenmesser abgeschnitten, dann weggeworfen

Lorena Bobbit selbst soll beim Dreh mithelfen. Die Frau aus Virgina ist, seitdem sie zum Küchenmesser griff, in den USA eine Berühmtheit. Sie trennte das Glied ihres Mannes ab und warf es in ein Feld. Der Fall und der danachfolgende Prozess wurden zu einem immensen Medienspektakel. Der Penis wurde übrigens in einer neunstündigen OP wieder angenäht.

"Fühlen uns geehrt"

"Mit diesem Projekt hat Lorena eine Plattform, um ihre Wahrheit zu erzählen und gleichzeitig eine kritische Konversation über Gender-Dynamik, Missbrauch und ihr Verlangen nach Gerechtigkeit anzustoßen. Das ist Lorenas Geschichte und wir fühlen und geehrt, ihr dabei zu helfen sie zu erzählen", erklärte Jordan Peele seine Beweggründe.

Während der Oscargewinner mitproduziert, soll Joshua Rofe Regie führen.

