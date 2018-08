Warner Bros. arbeitet an Reboot der Kultserie "Alf"

Nach "Knight Rider", "Charmed" und "Sabrina total verhext" folgt nun auch ein Reboot der Kultserie "Alf", wie das Magazin "Variety" berichtet. Das zottelige Alien soll in der Neuauflage auf eine völlig neue Familie stoßen. Ansonsten gibt es kaum Details – aktuell sei man auf der Suche nach Autoren, heißt es.

Das Alien Alf erlangte in den 1980er-Jahren Kultstatus. Nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande begeisterte die Sitcom "ALF" Millionen Zuschauer. Die Serie lief von 1986 bis 1990 im TV. Einige Jahre nach dem Ende der Serie, 1996, folgte sogar ein Kinofilm "ALF - Der Film" (der in den USA jedoch direkt im TV ausgestrahlt wurde).

Super RTL zeigt übrigens jeden Samstag ab 22:00 Uhr eine Folge der Original-Sitcom "Alf".

Was die Darsteller der Serie "Alf" heute machen und welcher Schauspieler den pelzigen Außerirdischen verkörperte, erfahren Sie im Video oben.

