So traumatisch war diese beliebte ORF-Kinderserie

"Als die Tiere den Wald verließen" ist eine Zeichentrickserie aus den Jahren 1993-95 nach den Büchern des englischen Schriftstellers Colin Dann. Die europäische Koproduktion lief auch hierzulande jahrelang im ORF.

In der Serie geht es um die Tiere im Thalerwald, der abgeholzt werden soll. Die Waldtiere schwören sich einen Eid, dass sie einander helfen und nicht fressen werden, und machen sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause.

"Das 'Game of Thrones' unserer Kindheit"

User "bilbo983" zeigte auf Twitter auf, wie traumatisch und brutal die Serie seiner Meinung nach war. Viele andere stimmen ihm zu und nennen die Serie gar "Das 'Game of Thrones' unserer Kindheit". Er listet sämtliche Todesfälle und Beinahe-Tragödien unter den gezeichneten Hauptfiguren auf.

I’ve rewatched The Animals of Farthing Wood. Here’s the horrific casualty list in full. Brace yourselves... (1/13) pic.twitter.com/IqUGZRZyfA — Ben (@bilbo983) 28. Januar 2018

• The newt family - burned to death

• Mrs Pheasant - shot, cooked and presumably eaten

• Mr Pheasant - shot dead while recoiling in horror at the sight of his roasted wife’s carcass pic.twitter.com/CmvMNS5H9Q — Ben (@bilbo983) 28. Januar 2018

• Baby rabbit - nearly strangled in a snare

• Rabbit family almost drown in a river

• The rabbits almost drown Fox, who is swept down river

• Mole - almost eaten by a pike

• 3 baby mice - murdered by shrike bird who impales them on spikes as their parents are forced to watch pic.twitter.com/KrR34nsS6J — Ben (@bilbo983) 28. Januar 2018

• Fox and Vixen - almost hounded to death by a pack of ravenous dogs

• Toad - almost eaten alive by a carp

• Baby rabbit - shot dead by poachers in front of his parents and sister

• Mr and Mrs Hedgehog - squashed to death on a motorway while paralysed by fear pic.twitter.com/XlJwP6Oxdm — Ben (@bilbo983) 28. Januar 2018

• Mrs Fieldmouse - murdered and eaten by Kestrel within minutes of both of them arriving at White Deer Park

• Cat - savaged by Kestrel when she thinks he’s attacking Mole

• Mrs Vole - eaten by Scarface Fox

• Kestrel - mauled by Cat in revenge pic.twitter.com/8fP1oxqmDr — Ben (@bilbo983) 28. Januar 2018

• Cat - attacked by Badger to protect Kestrel

• Mr Vole - dies of hypothermia

• Two deers and a blue fox shot dead by poachers

• Mole - dies of old age/hypothermia

• Dreamer the fox cub - murdered by Scarface

• Mrs Hare - murdered and eaten by Scarface pic.twitter.com/Uqzef6yst7 — Ben (@bilbo983) 28. Januar 2018

• Shadow the badger’s paw mangled in a trap

• Bold the Fox’s eye mangled by barbed wire

• Bold - shot by a farmer

• Fox instructs Adder to murder Scarface. She murders Scarface’s son by mistake

• Scarface bites Adder’s tail off in revenge

• Badger - dies of old age pic.twitter.com/NesRQqiZlx — Ben (@bilbo983) 28. Januar 2018

• Fox and Scarface tear strips off each other

• Mrs Rabbit - murdered and eaten by Scarface

• Scarface - murdered by Adder

• Bold - dies of his injuries

• The Great White Stag - dies after drinking water contaminated by toxic waste pic.twitter.com/bNTVsBysZg — Ben (@bilbo983) 28. Januar 2018

• A rabbit dies from the toxic waste

• Trey the stag tries to drown Shadow, who then almost dies from the toxic waste

• An angry elderly donkey attempts to kill Weasel, Measley, Cleo and Fido — Ben (@bilbo983) 28. Januar 2018

• Wildcats try to kill and eat the entire Weasel family

• The foxes, badgers and adders start launching killing raids on the rat headquarters, killing at least 6 each pic.twitter.com/bbqA4xKGcq — Ben (@bilbo983) 28. Januar 2018

• Fido and Cleo almost drown. A wildcat tries to eat Measley. Rollo saves him by trying to drown the wildcat, but almost drowns himself in the process

• Owl - encased in cement

• sinuous the Adder - murdered by the rats

• The rats try to murder Toad pic.twitter.com/klZ5gjG2mR — Ben (@bilbo983) 28. Januar 2018

• 12 squirrels - die in a hurricane

• Shadow - crushed and seriously injured by a falling tree in the hurricane

• 14 frogs - killed in the hurricane

• Trey - Seriously injured by a falling tree

• Hundreds of rats killed in a final battle with the other animals pic.twitter.com/cRQQYdgTap — Ben (@bilbo983) 28. Januar 2018

Den Anfang macht die Familie Wassermolch, die bei lebendigem Leib verbrennt. Frau Fasan wird erschossen und gekocht. Herr Fasan wird ebenfalls erschossen, während er aus Horror über den Anblick des gekochten Körpers seiner Frau versteinert.Das Kaninchenbaby wird beinahe in einer Falle stranguliert. Die Kaninchenfamilie ertrinkt beinahe in einem Fluss. Fuchs ertrinkt ebenfalls beinahe, als er sie rettet. Maulwurf wird beinahe von einem Hecht gefressen. Die drei Feldmausbabys werden vom Raubvogel Neuntöter getötet und auf Dornen aufgespießt. Die Eltern müssen alles mit ansehen.Fuchs und Füchsin werden beinahe von Hunde zerfleischt. Kröte wird beinahe von einem Karpfen gefressen. Ein Kaninchenbaby wird vor den Augen seiner Familie von einem Wilderer erschossen. Herr und Frau Igel werden auf der Autobahn überfahren, als sie vor Schreck erstarren.Turmfalke tötet kurz nach der Ankunft im Weißhirschpark aus Versehen Frau Feldmaus, weil sie sie für eine gewöhnliche Maus hält. Anschließend greift sie die Katze des Wildhüters an, weil sie glaubt, diese greife Mauli, den Maulwurf an. Narbengesicht tötet Frau Wühlmaus. Die Katze verletzt Turmfalke aus Rache.Die Katze wird von Dachs angegriffen. Herr Wühlmaus erfriert. Zwei Hirsche und ein Blaufuchs werden von Wilderern erschossen. Mauli, der Maulwurf stirbt an der Kälte und Altersschwäche. Narbengesicht tötet das Fuchsjunge Träumerin und Frau Hase.Die Dächsin Schatten wird durch eine Falle verletzt. Der Fuchs Keck verliert ein Auge durch einen Stacheldrahtzaun und wird angeschossen. Otter soll Narbengesicht im Auftrag von Fuchs töten, tötet aber aus Versehen dessen Sohn. Narbengesicht beißt Otter dafür das Schwanzende ab. Dachs stirbt nach langer Demenz aus Altersschwäche.Fuchs und Narbengesicht verletzen sich gegenseitig. Narbengesicht tötet und frisst Frau Kaninchen. Otter tötet Narbengesicht. Keck stirbt an seinen Verletzungen. Der große weiße Hirsch stirbt nachdem er vergiftetes Wasser getrunken hat.Ein Kaninchen stirbt an Giftmüll. Rek, der Hirsch, versucht Schatten zu ertränken, diese stirbt beinahe am Giftmüll. Ein alter Esel versucht, die Wiesel zu töten.Wildkatzen wollen die Wieselfamilie töten und fressen. Die Füchse, Dachse und Ottern greifen Ratten an und töten mindestens sechs von ihnen.Caro und Cora ertrinken beinahe. Eine Wildkatze will Wusel töten. Rollo hilft ihm und will die Wildkatze töten, ertrinkt dabei aber fast selbst. Eule wird in Zement eingehüllt. Schlängler, die Otter, wird von Ratten getötet. Die Ratten versuchen, Kröte zu töten.12 Eichhörnchen und 14 Frösche sterben bei einem Tornado. Schatten wird von einem umfallenden Baum getroffen und schwer verletzt. Rek wird von einem herabfallenden Ast schwer verletzt. Hunderte Ratten werden in einer finalen Schlacht getötet.

Nach dieser ellenlangen Auflistung an zum Teil blutigen Tragödien verwundert der Vergleich mit "Game of Thrones" nicht mehr. Das Fazit des Twitterers ist trotzdem: "eine der großartigsten Kinderserien, die je gemacht wurden". Vielleicht gerade deshalb.



(red)