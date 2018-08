Angst um Sophia Vegas bei "Promi Big Brother"

Am Donnerstagabend hat die werdende Mutter wegen akuter Beschwerden das "Promi Big Brother"-Haus verlassen und sich in ärztliche Behandlung begeben. Jetzt ist allerdings klar: Ihre Beschwerden haben weder mit ihrer Schwangerschaft noch mit dem Hautausschlag von Silvia Wollny zu tun. Womit dann, ist ein Rätsel, das Fans sorgenvoll bangen lässt.

Umfrage Wer gewinnt Promi Big Brother 2018? Chethrin Schulze

Daniel Völz

Katja Krasavice

Pascal Behrenbruch

Cora Schumacher

Mike Shiva

Johannes Haller

Alphonso Williams

Nicole Belstler-Boettcher

Umut Kekilli

Silvia Wollny

Sophia Vegas

Die verbliebenen elf Bewohner wurden über das endgültige Ausscheiden von Sophia Vegas am Freitag von Big Brother per Brief informiert: "Sophia kann auf ärztliches Anraten hin leider nicht ins Haus zurückkehren. Diese Entscheidung hat nichts mit ihrer Schwangerschaft zu tun. Ihr und ihrem Baby geht es gut, beide sind wohlauf."



Sophia wird sich am Freitagabend in der Live-Show (20:15 Uhr, SAT.1) von ihren ehemaligen Mitbewohnern per Videobotschaft vom Krankenbett aus verabschieden.

(red)