Neue Amazon-Serie mit Arnold Schwarzenegger

Für Arnold Schwarzenegger ist es die erste große Rolle in einer Fernsehserie – bis jetzt hatte er nur Gastauftritte. Er wird laut "Deadline" in der Westernserie "Outrider" die Rolle des US-Sheriffs Federal Marshalls verkörpern. Außerdem wird der "Terminator"-Star an der Amazon-Serie als Produzent beteiligt sein.

Die Handlung spielt im späten 19. Jahrhundert und dreht sich um einen Deputy, der von einem Richter dazu beauftragt wird, einen Kriminellen zu fassen. Der rücksichtslose Federal Marshall (Schwarzenegger) soll ihm dabei helfen.

Wann die Serie startet, wurde noch nicht bekannt gegeben.

(red)