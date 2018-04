Auch Haustiere chillen sehr gerne bei Netflix

Und das Ergebnis, das natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern zu betrachten ist, bringt einige interessante und witzige Details ans Tageslicht.

So geben rund 50 Prozent der deutschen Netflix-User an, ihre Lieblingsserien gemeinsam mit ihren Haustieren bingen. Egal ob Hund, Katze oder Vogel - ein Tier ist bei jedem zweiten mit vor der Glotze.

Angenehme Couchgenossen

Im Gegensatz zu manchmal störenden menschlichen Serien-Buddies haben die tierischen Mitschauer gewisse Vorteile. Sie quatschen nicht, sie wollen nicht das Programm wechseln und am allerwichtigsten - sie spoilern nicht.

Bei traurigen oder gruseligen Szenen kann man sich außerdem im Fell des Hundes oder der Katze verkriechen. 44 Prozent der Befragten hat angegeben, sich schon einmal umgesetzt zu haben, um es dem Haustier beim Netflixen gemütlicher zu machen.

Sehr beliebt bei Hunden, Katzen und Co. sind unter anderem House of Cards, Stranger Things, Black Mirror und Better Caul Saul.





(baf)