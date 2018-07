Austro-Model Zoe rechnet jetzt mit GNTM ab

Gemeinsam mit ihrer Freundin Victoria sorgte Zoe in den ersten Folgen der Castingshow für viel Drama, Tränen und Herumgezicke. Genau diese Spannung fehlte der Sendung nach dem Aus der beiden Österreicherinnen.

Durch ihre Art polarisierte Zoe die Zuseher ebenso wie ihre Model-Kolleginnen. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung lässt sie ihre Zeit in der glamourösen Welt der Models nun Revue passieren.

"Heidi war nie wirklich da, da sie offenbar viel zu tun hatte. Wir haben sie nur bei den Drehs getroffen, aber da war sie offen und kümmerte sich um uns. Der Einzige, mit dem ich heute einen Draht habe, ist Thomas Hayo. Den rufe ich bald wieder an und hole mir Tipps", so Zoe Salome Saip über die 45-jährige Model-Mama.

Über das Gezanke und das Drama, die zwischen ihr und Victoria dominierten, meint sie rückblickend: "Es war ein Fehler, mit der besten Freundin in eine Show zu gehen. Wien ist eine kleine Stadt. Für mich ist die Sache auf alle Fälle gegessen".

Schulabschluss

Trotz ihres relativ frühen Ausscheidens will sie die Erfahrungen, die sie bei "Germany's Next Topmodel" gesammelt hat, weiter nutzen. "Ich lege meinen Fokus weiter auf das Modeln. Ich habe nun meine ersten Jobs absolviert, zuletzt auf der Fashion-Week in Berlin. Es gibt einige Nachfragen. Neben dem Modeln will ich bald meinen Schulabschluss nachholen", nimmt sie sich für die nächste Zukunft vor.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)