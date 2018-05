Herrin über 110 Kühe will einen Traummann finden

Unzählige Maschinen, 110 Charolais-Rinder und 72 Hektar Ackerbau hat Johanna zweifelsohne im Griff – nur in Liebesdingen braucht's etwas Mithilfe! Kein Problem, ab Mittwoch, den 30. Mai (20.15 Uhr, ATV), greift die Oberösterreicherin als einzige Single-Landwirtin der 15. Staffel "Bauer sucht Frau" auf die Kuppeldienste von Amor Arabella Kiesbauer zurück. Die 31-Jährige, deren Betrieb seit 300 Jahren in Familienhand ist, will endlich den Richtigen finden.

"Stubenhocker geht gar nicht!"

Konkrete Vorstellungen gibt’s natürlich auch, wie sie im "Heute"-Talk verrät: „Humorvoll, verständnisvoll und zärtlich sollte er sein – untreue, unselbstständige Stubenhocker gehen gar nicht!“

Johanna steht für Power, das wird in der ersten von zwei Vorstellungsrunden (nächste Sendung dann am 6. Juni) schnell klar: "Ich bin ein lustiges, natürliches Mädl, das spontan und für jeden Spaß zu haben ist. Ich kleide mich aber auch mal schick und gehe fort."

"Kenne jedes Rind beim Namen"

So schön wie es überall auf der Erde ist: "Dahoam is Dahoam", findet Johanna. Nach jeder Reise freut sie sich aufs Zurückkommen, weil der Bauernhof für sie "Vertrautheit" bedeutet. Der Bauernhof ist nicht nur Arbeitsplatz sondern auch Rückzugsort und Erholungsplatz - und: Sie kennt all ihre Kühe beim Namen!

"Wusste schon als Kind, was ich werden will"

Die Abenteuerlustige packt weiter aus: "Ich habe in Irland, Tschechien und Australien auf verschiedenen Betrieben gearbeitet, in meiner Schulzeit einiges an Erfahrung in diversen Richtungen gesammelt - mich hat es doch immer wieder zur Landwirtschaft zurück gezogen. Schon in der Volksschule habe ich in das Freundschaftsbuch beim Beruf 'Bäuerin' angegeben."

Landwirtin - mehr als nur EIN Beruf

Als Landwirtin übt Johanna viele Berufe in einem aus: Managerin, Tierbetreuerin, Ackerprofi, Maschinistin, Gärtnerin, Köchin, Buchhalterin, Marketing-Chefin, Kundenbetreuerin, usw.

Fad wird’s mit der Blondine also fix nicht – ach ja, 13 männliche Vertreter und ein Stadtmadl sehnen sich auch nach der großen Liebe!

Bewerbungen und mehr Infos hier

Das könnte Sie auch interessieren